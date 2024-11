A 89 anni tenta di uccidere la moglie di 87 a colpi in testa con un oggetto contundente. E' accaduto a Roma. "Mi vessava e mi ingiuriava", si sarebbe giustificato con i familiari poco dopo. E' successo alle 10.30 in via Augusto Marini, in zona Alessandrino.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno soccorso la vittima, trasportata d'urgenza all'ospedale Vannini, dove resta ricoverata in prognosi riservata e chiamato le forze dell'ordine, intervenute poco dopo. L'anziano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. (di Silvia Mancinelli)