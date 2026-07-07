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Roma, automobilista finisce contro albero e muore: ipotesi malore

Roma, automobilista finisce contro albero e muore: ipotesi malore
07 luglio 2026 | 12.34
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Un italiano di 66 anni, alla guida di una Toyota Yaris, è morto dopo essere finito contro un albero stamattina, intorno alle 7.00, in via Ponte di Nona, in prossimità del civico 81, a Roma. Per l'automobilista sono stati inutili i soccorsi: è morto sul posto. E' intervenuta la polizia locale e al momento, sui motivi che hanno portato alla perdita di controllo dell'auto, non si esclude nessuna ipotesi nemmeno quella del malore.

I primi a intervenire sono stati alcuni agenti della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio, appartenenti all'unità Sicurezza pubblica ed emergenziale (Spe) che passavano nella zona, si sono subito fermati e hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, sono arrivate le pattuglie dei caschi bianchi del VI Gruppo Torri, che svolgono i rilievi scientifici tuttora in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ulteriori pattuglie della polizia locale hanno messo in sicurezza l’area chiudendo la via nel tratto compreso tra via Carlo Bernardo Mosca, all'altezza di Ponte di Nona, fino a via Prenestina, per garantire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei detriti dalla carreggiata.

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