Un 27enne originario della Nigeria ha aggredito una suora in una chiesa nei pressi di Largo di Torre Argentina, a Roma. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della Polizia della Sezione Volanti.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, quando una suora ha notato un uomo entrare all’interno dell’edifico e aggirarsi con un comportamento guardingo mentre cercava di oscurare il volto col cappuccio di una felpa. Nel timore che potesse compiere azioni criminose, quando ha notato che si stava avvicinando al tabernacolo, lo ha invitato con gentilezza ad allontanarsi, ma l’uomo, dal canto suo, ha reagito impulsivamente: senza neanche risponderle, si è scagliato contro di lei colpendola con schiaffi e pugni al volto con una tale violenza da farle perdere l’equilibrio. Le urla della suora, caduta a terra, hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che subito sono corsi in suo aiuto e hanno allertato le forze dell’ordine, mentre, nel frattempo, l’aggressore si era dato alla fuga.

Gli agenti della Sezione Volanti, intervenuti sul posto, hanno immediatamente raccolto tutte le informazioni necessarie a rintracciare il giovane. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, sono così riusciti a intercettarlo e bloccarlo poco dopo, in Piazza del Monte di Pietà. Portato negli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio per gli accertamenti di rito, l’uomo è finito in manette perché gravemente indiziato del reato di lesioni aggravate e portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale, questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto.