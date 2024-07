Un ragazzo è stato bloccato dai carabinieri a Colle Oppio e sarebbe il terzo minorenne ricercato perché evaso, insieme ad altri due giovani detenuti, dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Ieri erano stati presi gli altri due fuggitivi.

Oggi, a quanto si apprende, i carabinieri della compagnia di Roma Centro hanno bloccato un ragazzo 15enne a Colle Oppio che dalle foto sembrerebbe proprio il ricercato. E' stato portato in caserma e si attende ora l'ufficialità anche attraverso l'esame delle impronte digitali.

I tre avrebbero approfittato del caos, creatosi in seguito a una rissa, per scappare scavalcando il muro di cinta. Uno dei tre, 17enne, è stato ritrovato ieri alla stazione Termini. Il primo evaso, anche lui 17 anni, era stato rintracciato in giornata a L'Aquila dalla polizia.