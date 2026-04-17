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Roma, esalazioni da piscina hotel del centro: diversi intossicati

Gli intossicati, alcuni dei quali trasportati in vari ospedali della città, sono per lo più dipendenti della struttura

Ambulanza (Fotogramma)
Ambulanza (Fotogramma)
17 aprile 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una decina di persone sono state soccorse dal personale del 118, dai carabinieri e dalla polizia locale di Roma Capitale, rimaste intossicate a causa delle esalazioni tossiche provenienti dalla piscina del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore. Tutto è avvenuto intorno alle 16 di oggi e gli intossicati, alcuni dei quali trasportati in vari ospedali della città, sono per lo più dipendenti della struttura. Le pattuglie della polizia locale del I gruppo Centro hanno provveduto alla chiusura di via della Frezza, da via del Corso a via di Ripetta e quest’ultima da via Angelo Brunetti fino a piazza Augusto Imperatore.

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esalazioni piscina intossicati
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