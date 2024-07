I colpi esplosi da un'auto di piccola cilindrata in via degli Orseolo, la vittima era una fisioterapista. Aperto fascicolo per omicidio

Ennesimo femminicidio oggi, 4 luglio, a Roma. Intorno alle 14 una fisioterapista di 40 anni è stata freddata in strada nel quartiere Portuense con un colpo di fucile a canne mozze sparato da un'auto di piccola cilindrata in via degli Orseolo.

Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118. Poco dopo si è costituito in una caserma dei carabinieri l’uomo che ha sparato. Si tratterebbe di un ex compagno della vittima. Sull’omicidio la procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sul posto è in corso il sopralluogo della pm Antonella Pandolfi del pool antiviolenza, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Sul corpo della donna verrà disposta nelle prossime ore l’autopsia.