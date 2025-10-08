circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Gualtieri: "Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni"

La singolare iniziativa annunciata dal primo cittadino della Capitale

Roberto Gualtieri e Carlo Verdone (Fotogramma/Ipa)
Roberto Gualtieri e Carlo Verdone (Fotogramma/Ipa)
08 ottobre 2025 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per festeggiare i suoi 75 anni". Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale oberto Gualtieri a 'Repubblica Insieme - Roma, la fabbrica del cinema' in corso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

"A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene. A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella Giunta: in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno. Il campo largo fa un piccolo passo avanti..." scherza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gualtieri verdone gualtieri verdone oggi carlo verdone sindaco carlo verdone sindaco roma
Vedi anche
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza