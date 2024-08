Ancora fiamme in via di Monte Carnevale a Roma dopo gli interventi per roghi nella stessa zona avvenuti nei giorni scorsi. I vigili del fuoco, a quanto si apprende, stanno anche mettendo in sicurezza delle strutture che si trovano ad alcune centinaia di metri dalle fiamme. Sul posto sono impegnati molte squadre e molti mezzi.

Riaperta pista aeroporto Fiumicino

Riaperta la pista dell'aeroporto di Fiumicino che era stata chiusa per favorire le operazioni dei mezzi aerei Canadair, impegnati nel lavoro di spegnimento dell'incendio. A quanto si apprende, non sono stati registrati ritardi nei voli legati alla sospensione delle operazioni di decollo e atterraggio su una delle piste.

Il rogo del 29 agosto

Il 29 agosto scorso c'è stato un primo incendio sempre in via Monte Carnevale, a Roma, area ovest della città, dove il fumo e la cenere per il vento hanno raggiunto il centro della Capitale. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco con elicotteri, le pattuglie della Polizia Locale e la Protezione Civile.