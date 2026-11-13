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Roma, incendio distrugge capannone industriale a Labico

Le fiamme si sarebbero sviluppate dall’impianto fotovoltaico sulla copertura. Non si registrano persone coinvolte

L'incendio a Labico - Vigili del Fuoco
L'incendio a Labico - Vigili del Fuoco
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13 novembre 2026 | 11.56
Silvia Mancinelli
LETTURA: 0 minuti

Vasto incendio oggi a Labico (Roma). Dalle 10.35 i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento in Strada Ventiquattresima, dove un rogo ha distrutto un capannone industriale di 3600 metri quadrati. Le fiamme si sarebbero sviluppate dall’impianto fotovoltaico sulla copertura. Non si registrano persone coinvolte. Una volta ultimate le operazioni di spegnimento, si procederà alle attività di bonifica e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

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