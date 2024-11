Roma, municipio I e Club Roma Tre firmano la carta etica per uno sport inclusivo

Bonaccorsi: "Contrastare le discriminazioni di genere è una priorità da perseguire in ogni ambito"

Municipio I Roma Centro e il Club Roma Tre hanno firmato la Carta etica: un progetto per promuovere uno sport libero da discriminazioni e stereotipi di genere, garantendo il rispetto e il benessere di ogni atleta. La parità di genere nello sport rafforza la sicurezza nelle donne e può essere un aiuto a non subire violenza. Il Club Soroptimist Roma Tre si è fatto promotore, presso il municipio I Roma Centro, della firma della Carta etica dello sport, attraverso la presidente Fulvia Mazzoni. La Soroptimist International è un’associazione internazionale, fatta di donne al fianco delle donne, operativa dal 1921. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.

“Contrastare le discriminazioni e gli stereotipi di genere è una priorità da perseguire in ogni ambito e lo sport può essere un veicolo formidabile di valori e messaggi positivi. Per questo - ha dichiarato la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi - la Carta etica che abbiamo sottoscritto assume un importante valore e testimonia ancora una volta l’impegno del Municipio I Roma Centro nel sostenere le associazioni che lavorano per il benessere e la sicurezza delle donne”.