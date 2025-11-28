Roma, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga con furgone rubato, arrestato 44enne

Ieri sera, in via Casilina altezza fermata autobus "Grotte Celoni", i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno notato un furgone proseguire la marcia con fare sospetto e hanno intimato l’alt all’uomo alla guida. Dopo aver rallentato un istante, l’uomo non si fermava ma proseguiva la marcia ad alta velocità, tentando di eludere il controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento, concluso poco dopo quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare la fuga del veicolo. L’uomo ha opposto resistenza colpendo con calci e pugni i militari, cercando di divincolarsi e fuggire a piedi ma è stato bloccato e messo in sicurezza. Dagli accertamenti, il furgone è risultato rubato, denunciato qualche giorno prima presso la Stazione Carabinieri di Roma Tor Tre Teste. L’uomo, identificato in un 44enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.