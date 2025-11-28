circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga con furgone rubato, arrestato 44enne

28 novembre 2025 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ieri sera, in via Casilina altezza fermata autobus "Grotte Celoni", i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno notato un furgone proseguire la marcia con fare sospetto e hanno intimato l’alt all’uomo alla guida. Dopo aver rallentato un istante, l’uomo non si fermava ma proseguiva la marcia ad alta velocità, tentando di eludere il controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento, concluso poco dopo quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare la fuga del veicolo. L’uomo ha opposto resistenza colpendo con calci e pugni i militari, cercando di divincolarsi e fuggire a piedi ma è stato bloccato e messo in sicurezza. Dagli accertamenti, il furgone è risultato rubato, denunciato qualche giorno prima presso la Stazione Carabinieri di Roma Tor Tre Teste. L’uomo, identificato in un 44enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fuga rubato arrestato
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza