Un pedone è stato investito e ucciso oggi, domenica 18 maggio, a Roma. Lo schianto mortale nella notte sulla via Prenestina, subito dopo l'intersezione con Largo Preneste, direzione Viale Palmiro Togliatti. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. La vittima non aveva documenti di identità con sé. Il conducente della moto, italiano di 20 anni, è stato trasportato per le cure mediche all'ospedale San Giovanni, dove è stato anche sottoposto agli accertamenti di rito. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.