Sono entrati in un appartamento in via Raimondo Scintu, a Cinecittà, poco prima delle 18 di ieri, probabilmente da una porta finestra scardinata in cucina.

Quando si sono trovati davanti la proprietaria di casa, una donna di 60 anni, i rapinatori l'hanno minacciata con una mazza di ferro facendosi aprire la cassaforte e prendendo 10mila euro in contanti e oggetti in oro il cui valore resta da quantificare. Sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano, impegnati nei rilievi a caccia dei banditi.