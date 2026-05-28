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Roma: ritorna la festa patronale di Santa Maria Liberatrice al Rione Testaccio

Festa rionale di Testaccio - (Foto Ufficio stampa)
Festa rionale di Testaccio - (Foto Ufficio stampa)
28 maggio 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ritorna dal 29 al 31 maggio la festa rionale di Testaccio. La tre giorni di festeggiamenti della festa patronale di Santa Maria Liberatrice prenderà il via venerdì sera con il saluto delle istituzioni e a seguire il concerto della 'Walkmen Band', con la partecipazione di artisti come Stefano Bullian, Roberta Marini, Rino Narciso, Marco Garattini e Alessandro Salvo Cugliari. Si tratta di una festa storica, istituita nei primi anni del ‘900, che come ogni anno prevede un vario e ampio programma di eventi, celebrazioni religiose e iniziative culturali. Concerti, tornei sportivi, laboratori per bambini e cerimonie religiose si alterneranno durante il fine settimana e vedranno coinvolta l’intera comunità salesiana del rione. Il tutto si concluderà domenica sera con la celebre processione nel quartiere.

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"La Festa Rionale di Santa Maria Liberatrice rappresenta uno dei momenti più autentici e sentiti della vita del nostro quartiere. È una celebrazione che unisce generazioni diverse attraverso la fede, la cultura, lo sport e la partecipazione collettiva. Ringrazio tutte le realtà associative, la parrocchia, i volontari e gli artisti che hanno contribuito a costruire un programma così ricco e coinvolgente. Testaccio dimostra ancora una volta la forza della sua comunità e il valore delle sue tradizioni", ha dichiarato la presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi.

"Questa festa è un esempio straordinario di come la cultura possa diventare occasione di incontro, inclusione e valorizzazione dell’identità di un territorio. Musica, laboratori, spettacoli e attività per bambini animeranno le piazze di Testaccio trasformandole in luoghi di condivisione e partecipazione - ha commentato l’assessore alla Cultura del Municipio I Roma centro Giulia Silvia Ghia - Eventi come la Festa di Santa Maria Liberatrice rafforzano il legame tra cittadini e territorio, mantenendo vive le tradizioni del rione con uno sguardo aperto al futuro".

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Festa patronale Santa Maria Liberatrice Testaccio Municipio I Roma Centro
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