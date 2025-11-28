circle x black
Roma, scontro tra moto e autocarro al Quartaccio, morto scooterista 50enne

28 novembre 2025 | 12.12
Redazione Adnkronos
Ieri sera, dopo le 21, in via del Monte della Capanna al Quartaccio, prossimità civico 173, pattuglie del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi di un incidente che ha visto coinvolti un motoveicolo yamaha tmax e un autocarro fiat ducato. Il motociclista, italiano di 50 anni, è deceduto sul posto a seguito dell’impatto. Il conducente dell’autocarro, 42 anni dello Sri Lanka, è stato accompagnato presso l’ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sull’esatta dinamica indagini in corso da parte della Polizia Locale.

