Roma Tor Vergata, al via l'anno accademico all'insegna della crescita e del cambiamento 

21 novembre 2025 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'università degli studi di Roma Tor Vergata apre le porte alla crescita e cambiamento. Anche quest'anno l'ateneo continua a distinguersi: iscritti in costante aumento, corsi innovativi e una comunità sempre più internazionale. Il messaggio lanciato dalla cerimonia parla della conoscenza come chiave per affrontare la complessità del presente e costruire il futuro. Il Rettore Nathan Levialdi Ghiron ha sottolineato il ruolo dell'università come spazio di responsabilità, dialogo e innovazione.

