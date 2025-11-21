Roma Tor Vergata, al via l'anno accademico all'insegna della crescita e del cambiamento 

L'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'università degli studi di Roma Tor Vergata apre le porte alla crescita e cambiamento. Anche quest'anno l'ateneo continua a distinguersi: iscritti in costante aumento, corsi innovativi e una comunità sempre più internazionale. Il messaggio lanciato dalla cerimonia parla della conoscenza come chiave per affrontare la complessità del presente e costruire il futuro. Il Rettore Nathan Levialdi Ghiron ha sottolineato il ruolo dell'università come spazio di responsabilità, dialogo e innovazione.