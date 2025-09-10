Roma Tor Vergata, Paola Cortellesi riceve dottorato honoris causa in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica

L'attrice e regista Paola Cortellesi ha ricevuto dalle mani del rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, il dottorato honoris causa in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica con una cerimonia tenutasi all'Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere dell'Ateneo. Come spiegato dal magnifico rettore, Cortellesi riceve il riconoscimento in virtù del suo storico impegno "a servizio di cause fondamentali: la difesa dei diritti delle donne, dell'infanzia, dell'adolescenza e il diritto universale alla salute, dimostrando una vicinanza autentica a chi vive fragilità e sofferenza".