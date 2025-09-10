circle x black
Sparatoria alla Utah University, ferito l'attivista di destra Charlie Kirk

Colpi d'arma da fuoco contro il fondatore dell'organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa. Trump "Preghiamo per lui". Arrestato sospettato

Polizia Usa - Afp
10 settembre 2025 | 21.31
Redazione Adnkronos
Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, è stato colpito a colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Lo riferiscono fonti delle forze dell'ordine, secondo cui un sospettato è stato arrestato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato la gente a pregare per l'attivista di destra e suo stretto alleato: "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!", ha scritto sulla sua piattaforma social Truth Social. Anche il vicepresidente JD Vance ha scritto, su X: "Dite una preghiera per Charlie Kirk, un brav'uomo e un giovane padre".

