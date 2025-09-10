Kirk sarebbe stato colpito da 180 metri, le immagini di un individuo appostato su un tetto
"C'è qualcuno sul tetto?". Poco prima dell'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un dibattito alla Utah Valley University, alcune persone segnalano la presenza di un individuo sul tetto di un edificio nel campus. Secondo Fox News, Kirk sarebbe stato ucciso da un cecchino appostato a 180 metri. L'omicidio è stato compiuto con un solo proiettile.
"C'è qualcuno lì sul tetto?"
"C'è qualcuno lì sul tetto?", si chiede una persona mentre inquadra la sagoma di quello che sembra un individuo appostato. Su X rimbalzano anche video girati subito dopo l'esplosione del colpo fatale. La folla cerca riparo, tutti si abbassano terrorizzati. Sullo sfondo, alle spalle delle centinaia di persone presenti nel campus, vengono inquadrati gli edifici: su un tetto, si intravede una persona che si allontana correndo.
THE SHOOTER IS RUNNING ON THE ROOF
L'ipotesi di un cecchino appostato sul tetto richiama la dinamica dell'attentato compiuto a luglio 2024 contro Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. L'attuale presidente, impegnato in un comizio nella campagna elettorale, venne colpito ad un orecchio dal proiettile sparato da Thomas Matthew Crooks. L'attentatore, ucciso da un tiratore, provocò la morte di una persona presente al comizio.