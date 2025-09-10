circle x black
Cerca nel sito
 

Kirk ucciso, ipotesi cecchino sul tetto: il video

Kirk sarebbe stato colpito da 180 metri, le immagini di un individuo appostato su un tetto

Un fermo immagine del video
Un fermo immagine del video
11 settembre 2025 | 00.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"C'è qualcuno sul tetto?". Poco prima dell'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un dibattito alla Utah Valley University, alcune persone segnalano la presenza di un individuo sul tetto di un edificio nel campus. Secondo Fox News, Kirk sarebbe stato ucciso da un cecchino appostato a 180 metri. L'omicidio è stato compiuto con un solo proiettile.

"C'è qualcuno lì sul tetto?", si chiede una persona mentre inquadra la sagoma di quello che sembra un individuo appostato. Su X rimbalzano anche video girati subito dopo l'esplosione del colpo fatale. La folla cerca riparo, tutti si abbassano terrorizzati. Sullo sfondo, alle spalle delle centinaia di persone presenti nel campus, vengono inquadrati gli edifici: su un tetto, si intravede una persona che si allontana correndo.

L'ipotesi di un cecchino appostato sul tetto richiama la dinamica dell'attentato compiuto a luglio 2024 contro Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. L'attuale presidente, impegnato in un comizio nella campagna elettorale, venne colpito ad un orecchio dal proiettile sparato da Thomas Matthew Crooks. L'attentatore, ucciso da un tiratore, provocò la morte di una persona presente al comizio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
charlie kirk ucciso kirk trump donald trump
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza