Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: "Alla Utah University succederà qualcosa di grosso"

I messaggi su X pubblicati ieri da un utente, che ha poi reso il profilo privato e inaccessibile

I tweet apparsi su X prima dell'omicidio di Charlie Kirk - Fotogramma /Ipa
10 settembre 2025 | 23.39
Nella vicenda dell'uccisione di Charlie Kirk all'Università dello Utah, spuntano anche dei misteriosi messaggi pubblicati su X ieri, alla vigilia della visita al Campus del giovane attivista conservatore. "Charlie Kirk verrà al mio college domani, spero davvero che qualcuno lo faccia letteralmente evaporare", si leggeva sull'account di @NajraGalvz, poi reso privato e inaccessibile dall'utente. "Diciamo solo che domani succederà qualcosa di grosso", scriveva ancora in un altro messaggio.

Prima che l'account fosse reso privato dall'utente, sono stati centinaia i commenti di quanti sono rimasti colpiti e preoccupati dalla misteriosa coincidenza. Tra i tag in risposta a @NajraGalvz, anche quelli alla polizia e all'Fbi.

