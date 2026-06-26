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Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia

È successo in via Montiglio, in zona Casalotti. Rimasto ferito il figlio 18enne della coppia

Polizia Roma Capitale - IPA
Polizia Roma Capitale - IPA
27 giugno 2026 | 00.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Triplice omicidio e un ragazzo minorenne ferito, a via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti a Roma. Sul caso indaga la polizia intervenuta sul posto. Da una prima ricostruzione sono stati uccisi padre, madre e figlia minorenne a colpi d’arma bianca. Un quarto ragazzo, minorenne, è stato invece ferito ma non verserebbe in pericolo di vita. A quanto apprende l'Adnkronos, dalle primissime informazioni sarebbero tutti originari del Bangladesh e privi di precedenti.

Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e per risalire al responsabile.

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triplice omicidio Roma Roma Roma uccisi madre padre figlia omicidio Roma
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