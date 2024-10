Rotocalco n. 40 del 2 ottobre 2024

Cultura, premiati i vincitori del Premio Driving Energy 2024 di Terna; Cisco Italia, la nuova sede in Gae Aulenti mette la persona al centro; Giorno del dono 2024, l’Istituto italiano della donazione presenta il settimo rapporto sul dono; Intelligenza Artificiale, Orbits Dialogues with intelligence” la visione orbitale dell' IA; Il principe Alberto II di Monaco riceve premio Internazionale Magna Grecia; MEETmeTonight, Syngenta al fianco della comunità scientifica con “Science Match”: Scienza in campo: la chimica incontra la natura; Università, premiati alla Link 60 under 30 promettenti della politica italiana.