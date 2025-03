Russo (Aifa): "Attenzione all'abuso di antiacidi, favorisce i germi resistenti"

Il direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco: "L'Italia è il primo Paese europeo nella classifica dei consumi degli inibitori della pompa protonica, utilizzati soprattutto contro il reflusso esofageo. Medicinali che se usati in eccesso possono alterare la flora microbica intestinale, favorendo la selezione di germi multiresistenti, come il Clostridium difficile"

Nel fenomeno delle antibiotico-resistenze "c'è anche l'uso non sempre appropriato dei medicinali antiacidi. L'Italia è il primo Paese europeo nella classifica dei consumi degli inibitori della pompa protonica, utilizzati soprattutto contro il reflusso esofageo. Medicinali che, se utilizzati in eccesso, possono alterare la flora microbica intestinale, favorendo la selezione di germi multiresistenti, come il Clostridium difficile". Lo ha spiegato Pierluigi Russo, direttore tecnico scientifico dell'Aifa nel suo intervento alla presentazione del Rapporto antibiotici in Italia dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.

Secondo Russo, "occorre contrastare l'uso fai da te o comunque inappropriato di questa categoria di farmaci, che oltre ad altri effetti collaterali aggrava il problema dell'antimicrobico resistenza, che rappresenta oggi una grande emergenza di sanità pubblica".