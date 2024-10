Salute: da Fondazione Insigniti Omri seminario su gioco d’azzardo patologico

''Domani si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, un’occasione cruciale per riflettere sull’importanza del benessere mentale e sulle sfide che la nostra società deve affrontare per tutelarlo. Il tema di quest’anno sottolinea la necessità di agire collettivamente per prevenire e affrontare i disturbi mentali, che colpiscono milioni di persone nel mondo. Tra questi disturbi, uno dei più preoccupanti è il gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in rapida crescita che colpisce, in particolare, i giovani e le loro famiglie''. Lo sottolinea la Fondazione Insigniti Omri, che, ''consapevole delle gravi ripercussioni che il gioco d’azzardo patologico può avere sulla salute mentale, ha rafforzato il suo impegno in questo campo''.

Un’importante occasione di confronto e approfondimento sarà la giornata seminariale che si terrà il prossimo 25 ottobre a Massa, organizzata dalla Fondazione in collaborazione con la prefettura di Massa-Carrara. L’evento, dal titolo “Giovani, famiglie e gioco d’azzardo. L’urgenza di capire per intervenire”, vedrà la partecipazione di esperti del settore come Maurizio Fiasco, la professoressa Anna Maria Giannini, Alfredo Casini e Pier Marco Passani. Questa iniziativa intende non solo approfondire il fenomeno, ma anche fornire strumenti concreti per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico.

Sotto la guida del prefetto Francesco Tagliente, la fondazione ha istituito un Comitato consultivo per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, affidato al sociologo Maurizio Fiasco. Il Comitato si propone di intervenire con strategie di prevenzione mirate, puntando a ridurre gli effetti devastanti che il gioco patologico ha sulla psiche di chi ne è vittima. ''Il legame tra il gioco d’azzardo e la salute mentale è profondo - spiega la fondazione insigniti Omri - chi sviluppa una dipendenza da gioco non solo subisce gravi conseguenze economiche, ma spesso si trova ad affrontare un deterioramento del benessere emotivo, che può sfociare in ansia, depressione e, nei casi più gravi, comportamenti autolesionisti. La dipendenza dal gioco d’azzardo è una delle forme più subdole di disturbo, poiché tende a manifestarsi gradualmente, allontanando i giovani dalle relazioni familiari, dall’istruzione e dall’attività sportiva''.

Il Comitato consultivo presieduto da Maurizio Fiasco ha l’obiettivo di affrontare questi problemi con azioni concrete. La Fondazione Insigniti Omri intende sensibilizzare l’opinione pubblica e proporre modelli di prevenzione, in particolare rivolti ai giovani, che spesso si trovano esposti a forme di gioco d’azzardo online e scommesse sportive. In questa Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Fondazione Insigniti Omri rinnova il suo impegno nella tutela della salute mentale, promuovendo una cultura di consapevolezza e di prevenzione, affinché i giovani possano crescere in un ambiente sano, dove il gioco non diventi mai un rischio per la loro salute.