circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, paziente: "In lotta a sclerosi multipla fatto molto ma ancora tanto da fare"

"Rendere le persone titolari dei loro diritti, in primis a vivere una vita piena"

Gaia Rovati - (Foto Adnkronos)
Gaia Rovati - (Foto Adnkronos)
25 maggio 2026 | 19.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' stato fatto tanto" per le persone con sclerosi multipla, "ma c’è ancora tanto da fare, perché i sintomi visibili non sono così noti a tutti, perché le persone, soprattutto quando sono giovani - sono la stragrande maggioranza - non hanno il coraggio di rendere evidente ciò che agli occhi di tutti non lo è. E' necessario, quindi, rendere le persone titolari dei loro diritti e del diritto di vivere una vita piena nonostante tutto". Così Gaia Rovati porta la sua testimonianza di persona con sclerosi multipla, in occasione della presentazione della nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030, nell'ambito della Settimana nazionale della sclerosi multipla e della Giornata mondiale della Sm.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Settimana nazionale della sclerosi multipla e della Giornata mondiale della Sm. sclerosi multipla Agenda della Sm e patologie correlate 2030
Vedi anche
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza