I tifosi rossoblu esultato per la retrocessione dei blucerchiati

La Sampdoria retrocede in Serie C e i tifosi del Genoa festeggiano. I caroselli dei tifosi rossoblu sono iniziati dopo il match che i blucerchiati hanno pareggiato 0-0 sul campo della Juve Stabia: il risultato condanna la Samp alla retrocessione nella terza serie per la prima volta nella storia della società.

Oltre 500 tifosi rossoblù si sono radunati in piazza Alimonda, dove si trova la sede di un club genoano, con bandiere, petardi, fumogeni e fuochi d'artificio oltre ad alcune bare per simulare il funerale dei cugini blucerchiati, riproponendo gli sfottò fatti due anni fa, quando la Sampdoria era retrocessa in Serie B.

La festa era stata preannunciata e si è svolta senza particolari disagi, né scontri tra le tifoserie. A vigilare la polizia. Tifosi genoani anche in centro, dove è stata imbrattata la saracinesca della sede del Sampdoria point di via XX Settembre.

I festeggiamenti potrebbero continuare anche nei prossimi giorni, in città è infatti attesa un'altra manifestazione dei tifosi del Genoa che dovrebbe tenersi sabato, al termine della partita al Ferraris dei rossoblù contro l'Atalanta.