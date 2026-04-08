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Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto 43enne

Luigi Pala stava percorrendo la strada tra Ittiri e Sassari quando ha avuto problemi col mezzo che si è fermato. È sceso dall’abitacolo ma in quel momento è arrivata un’altra auto che non è riuscita a schivarlo

Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto 43enne
08 aprile 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragico incidetente nella notte sulla provinciale 15 Sassari-Ittiri. Luigi Pala, 43enne sassarese ma originario di Usini, è morto dopo essere stato travolto da un’auto su ciglio della strada. Secondo i primi riscontri dei carabinieri, l'uomo ha avuto problemi con la sua macchina che si è fermata. È sceso dall’abitacolo ma in quel momento è arrivata un’altra auto che lo ha travolto. L’autista si è fermato e ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e dell’auto per ricostruire ogni dettaglio della tragedia.

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