Quando è troppo è troppo. Sembra essere questo il messaggio lanciato da un cervo a un turista che si era avvicinato troppo all'animale. Un video diventato virale sui social, girato lo scorso 22 agosto, mostra il momento in cui il cervo carica un uomo e lo scaraventa a terra nei pressi del lago di Scanno, famoso per la sua forma a cuore.

Anche a Scanno (AQ) come a Villetta Barrea, un cervo viene circondato da troppi turisti, e probabilmente ne è infastidito.

Uno di loro si avvicina troppo e il cervo carica.

Manca del tutto il rispetto e un minimo di cultura verso la natura.



Massimo Spinosa pic.twitter.com/DjaBT5yQZ5 — Sabina (@Sabina25537896) August 23, 2026

Il cervo era stato circondato da un gruppo di turisti: c'era chi si limitava ad ammirarlo da una certa distanza e chi, invece, si era avvicinato fino ad 'accarezzarlo'. A quel punto, probabilmente infastidito dalla presenza delle persone invadenti, l'animale selvatico ha caricato uno degli uomini presenti, spingendolo a terra con aggressività. L'uomo fortunatamente è rimasto illeso, ma il video non è passato inosservato e ha suscitato diverse critiche nei confronti dei turisti.