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Prova a toccare un cervo e viene 'caricato': il video virale

Il video condiviso sui social e diventato virale mostra il momento dell'attacco

Attacco del cervo - Video X
Attacco del cervo - Video X
24 agosto 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando è troppo è troppo. Sembra essere questo il messaggio lanciato da un cervo a un turista che si era avvicinato troppo all'animale. Un video diventato virale sui social, girato lo scorso 22 agosto, mostra il momento in cui il cervo carica un uomo e lo scaraventa a terra nei pressi del lago di Scanno, famoso per la sua forma a cuore.

Il cervo era stato circondato da un gruppo di turisti: c'era chi si limitava ad ammirarlo da una certa distanza e chi, invece, si era avvicinato fino ad 'accarezzarlo'. A quel punto, probabilmente infastidito dalla presenza delle persone invadenti, l'animale selvatico ha caricato uno degli uomini presenti, spingendolo a terra con aggressività. L'uomo fortunatamente è rimasto illeso, ma il video non è passato inosservato e ha suscitato diverse critiche nei confronti dei turisti.

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