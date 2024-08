Schifani incontra la piccola superstite: "Serena tra le braccia di mamma"

"La bambina era serena tra le braccia della sua mamma. La stringeva forte, mentre mangiava dei biscotti. E' una bimba bellissima...". Il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha lasciato da poco l'Ospedale dei bambini 'Di Cristina' di Palermo dove ha voluto incontrare la piccola Sophia, la bimba di un anno sopravvissuta al naufragio, con i suoi genitori, James e Charlotte. Tutti superstiti del tragico affondamento del veliero britannico al largo della costa palermitana. "Sono voluto venire di persona - dice all'Adnkronos - per accertarmi che la bimba stesse bene. Era in braccio alla madre, sorridente e serena". I genitori della piccola hanno voluto ringraziare il Governatore "per l'efficienza de soccorsi". Il marito ha poi raccontato al Presidente Schifani i momenti drammatici del naufragio. "In pochi istanti è diventato tutto buio - ha detto l'uomo, che ha escoriazioni su tutto il corpo - E' successo tutto in pochi minuti e la barca si è girata all'improvviso. Era tutto nero".