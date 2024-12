Sci all'Alpe Cimbra: stagione al via dal 6 dicembre all'insegna dell'inclusività

Oltre 100 km di piste per sciatori di ogni livello, 4 scuole con più di 200 maestri di sci, e un impegno speciale per l'inclusività

Al via dal 6 dicembre la stagione invernale 2024 all'Alpe Cimbra, Folgaria & Lavarone, nel cuore del Trentino. Questo comprensorio, con i suoi oltre 100 km di piste, sarà operativo senza interruzioni fino a fine marzo offrendo le tradizionali attività di sci alpino, sci di fondo e snowboard , fino alle opzioni più avventurose come il free-ride.

Dotata di innevamento artificiale grazie ai suoi 380 generatori di neve, la Skiarea Alpe Cimbra-Folgaria&Lavarone dispone di 4 scuole di sci e oltre 200 maestri altamente qualificati, pronti a offrire lezioni personalizzate. “La scorsa stagione invernale è stata decisamente positiva, abbiamo accolto oltre 500.000 sciatori, di cui il 55% provenienti dall’estero e il 45% dall’Italia, generando un fatturato di oltre 14 milioni di euro per la vendita degli skipass e circa 100 milioni di euro considerando l’indotto sull’intero comprensorio”, dichiara Ivan Pergher, Responsabile Commerciale di Folgariaski.

Fiore all’occhiello dell’area è la scuola di sci Scie di Passione, tra le prime in Italia a specializzarsi nell’insegnamento a persone con disabilità. Attiva da oltre 15 anni, offre la possibilità di vivere l’emozione della montagna in totale sicurezza e con un approccio personalizzato. Dai bambini agli adulti, tutti possono scoprire il piacere dello sci grazie a maestri esperti, corsi adattati e un’attenzione unica alle esigenze individuali.

Stefano Carbone, Direttore Tecnico della Scuola, racconta: “Ogni anno dedichiamo oltre 14.000 ore di lezioni a bambini e adulti, adattando i nostri corsi alle diverse esigenze per chiunque desideri vivere l’emozione della montagna. Che si tratti di corsi di 5-10 giorni o lezioni giornaliere, i preziosi feedback dei nostri ospiti ci permettono di migliorare costantemente l’esperienza offerta, rendendola accessibile e inclusiva per tutti. In particolare, per gli ospiti con disabilità, offriamo un contatto personalizzato One-to-One prima delle lezioni, per organizzare ogni dettaglio e garantire un’esperienza su misura.”

Facilmente raggiungibile dall’Autostrada del Brennero (uscite Rovereto Nord o Trento) o dall’Autostrada Valdastico (uscita Piovene Rocchette), l’offerta di Alpe Cimbra-Folgaria&Lavarone non si limita alle piste da sci ma si propone come una destinazione capace di soddisfare le esigenze di tutti, per un’esperienza sulla neve anche con le ciaspole, il fat-bike o con emozionanti discese in slittino dedicate ai più piccoli. La zona vanta circa 40 hotel e numerose strutture ricettive, molte delle quali con piscine, centri benessere, spazi dedicati ai bambini e attività di animazione per tutta la famiglia. È il luogo perfetto per una fuga in montagna all'insegna del benessere e della natura, dove ogni ospite trova la sua dimensione ideale tra relax, sport e divertimento senza barriere.