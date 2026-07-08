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Sclerosi multipla, Minasi (Lega): "Serve presa in carico globale, non solo farmacologica'"

'Obiettivo Intergruppo parlamentare è dare centralità alla persona'

Tilde Minasi - Adnkronos
Tilde Minasi - Adnkronos
08 luglio 2026 | 15.01
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"L'intergruppo parlamentare sulla Sm nasce per creare un punto di dialogo permanente con le associazioni dei pazienti. Il nostro obiettivo è quello di dare centralità alla persona, perché oggi le nuove terapie consentono al paziente con sclerosi multipla di poter convivere con questa malattia". Lo ha detto la senatrice Tilde Minasi (Lega), presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla Sclerosi multipla e patologie correlate, intervenendo alla presentazione - oggi a Palazzo Madama - di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso da Merck con il patrocinio di Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e Società italiana di neurologia (Sin). Il progetto è stato illustrato durante l'evento istituzionale 'Oltre la Sclerosi Multipla: progettare un percorso di vita personale superando la cronicità', promosso dalla senatrice Minasi.

"Ci impegniamo a far sì che ci sia una presa in carico che faccia fronte in modo globale alle esigenze del paziente, che non sono legate soltanto all’aspetto farmacologico ma riguardano anche l'emotività, il lavoro, la quotidianità. Cerchiamo dunque di accompagnare il paziente con un percorso personalizzato, così che possa superare il momento iniziale della diagnosi, che frequentemente rappresenta uno shock, e possa continuare a vivere una vita autonoma", ha concluso.

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Sm Sclerosi multipla vita smisurata merck italia minasi senatrice lega intergruppo parlamentare
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