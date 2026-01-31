circle x black
Scontri a corteo per Askatasuna, petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine

Gli agenti hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo

31 gennaio 2026 | 18.18
Redazione Adnkronos
Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell'ordine e, in risposta, un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo. I disordini sono scoppiati quando il corteo è arrivato nei pressi di largo Rivella e ha girato lungo Corso Regina Margherita per raggiungere la sede di Askatasuna. A quel punto un gruppo di manifestanti a volto coperto riconducibili all'area anarchica e antagonista ha cominciato a lanciare petardi, bombe carta e fuochi d'artificio all'indirizzo delle forze dell'ordine, che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni.

