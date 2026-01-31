circle x black
Askatasuna, poliziotto aggredito e preso a martellate a Torino - Il video choc

Le immagini mostrano l'agente a terra, colpito da un gruppo di persone

31 gennaio 2026 | 20.12
Un poliziotto aggredito da una decina di persone a volto coperto, preso a calci e colpito ripetutamente con un martello. E' la scena choc a Torino - come documenta il video di Torino Oggi - durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, in una giornata caratterizzata da disordini e violenze. Le immagini mostrano l'agente a terra, colpito da un gruppo di persone. Una, in particolare, brandisce un martello e colpisce l'agente a ripetizione. Il poliziotto riesce a sottrarsi al linciaggio e viene soccorso.

