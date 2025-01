Un ragazzo di 19 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra tre auto avvenuto nella notte sulla Sp Maremmana Inferiore a Tivoli (Roma). Sul posto, intorno alll'1.30, sono intervenuti i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. La strada, intorno alle 3, è stata riaperta al traffico dei veicoli.