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Scuola, Pacifico (Anief): 'più risorse e stipendi dignitosi per il personale'

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13 novembre 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
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"Le priorità della scuola italiana sono, innanzitutto, investire, quindi, aumentare le risorse a disposizione delle scuole e cercare di trovare delle risorse per valorizzare tutto il personale scolastico che oggi, dopo 26 anni, è il meno pagato di tutta la pubblica amministrazione. 26 anni fa non era così, oggi c'è un chiaro gap retributivo, dove un insegnante guadagna meno di un operaio. Il problema, quindi, è la dignità da dare a chi lavora nella scuola". Sono le parole di Marcello Pacifico, presidente di Anief - Associazione nazionale insegnanti e formatori, intervenendo sulla questione dei tagli agli organici del personale docente e Ata previsti dalla legge di bilancio.

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