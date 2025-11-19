circle x black
Cerca nel sito
 

Servizi, archiviata pratica laici centrodestra: da Csm no a incompatibilità Lo Voi

Servizi, archiviata pratica laici centrodestra: da Csm no a incompatibilità Lo Voi
19 novembre 2025 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Archiviata dal plenum del Csm la pratica sottoscritta lo scorso febbraio dai consiglieri laici del centrodestra per il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del procuratore di Roma Francesco Lo Voi. La prima commissione di Palazzo Bachelet, dopo la richiesta dei consiglieri Isabella Bertolini, Claudia Eccher, Daniela Bianchini, Felice Giuffré e Enrico Aimi di apertura della pratica in cui paventavano la compromissione dei rapporti istituzionali tra la procura di Roma e le Agenzie dell’intelligence dopo il “caso Caputi”, al termine dell’attività istruttoria ha portato all’attenzione del plenum la delibera con la proposta di archiviazione “non essendovi provvedimenti di competenza da adottare”. Delibera votata questa mattina a maggioranza con sei voti contrari e un’astensione. Un voto preceduto da un dibattito partito dalle dichiarazioni della laica in quota Fratelli d’Italia Isabella Bertolini che ha votato contro l’archiviazione di Lo Voi. “Secondo il mio parere - ha detto Bertolini - la Commissione non ha svolto un’attività istruttoria sufficiente per chiarire i fatti. Una segnalazione che riguardava un grave incidente istituzionale che coinvolge i servizi di sicurezza della nostra Repubblica, la procura di Roma e i giornalisti del quotidiano Il Domani. Una vicenda che è stata anche oggetto di interesse da parte del Copasir”.

Sulla stessa linea la consigliera laica Claudia Eccher, in quota Lega, “sottesa a questa vicenda c’è una frizione fra poteri dello Stato: l’intelligence che accusa la procura di non aver protetto documenti segreti. Trovo che sia una vicenda di assoluto rilievo. L’intelligence e la procura devono avere la piena fiducia reciproca. Io credo che ci siano seri profili di incompatibilità ambientale che noi avremo avuto e abbiamo il dovere di vagliare” ha sottolineato dichiarando il suo voto contrario all’archiviazione della pratica. Alle consigliere Eccher e Bertolini ha replicato il consigliere togato di AreaDg Marcello Basilico: “Ancora una volta ci troviamo di fronte a una pratica ex articolo 2 che viene strumentalizzata in plenum. Per farci cosa? Un polverone? Politica? Cosa dovremmo accertare? La commissione di un reato che non ha ancora accertato la procura di Perugia? Come se tutto questo fosse nella competenza del Consiglio. Sono sconcertato e veramente amareggiato. Parliamo di magistrati che devono agire con la fiducia dei cittadini e il Consiglio non è qui per togliere o tagliare da sotto i piedi dei magistrati la fiducia, è qui - ha rimarcato Basilico - per dare la fiducia, salvo che ci siano rigorosi accertamenti, non notizie di stampa, rigorosi elementi per dire che questi colleghi non meritano fiducia. Giocare a questo gioco al massacro non è cosa da Consiglio superiore della magistratura”.

Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere indipendente Andrea Mirenda. “Di cosa stiamo parlando? Di rivelazione di segreto? Ma non è così, con tutto il rispetto per quello che dovrà fare l’autorità perugina. Vogliamo usare un’arma da guerra come l’articolo 2 - ha spiegato Mirenda - per una vicenda così minimale? Se si creasse un precedente in questo senso, tutte le volte in cui scappano nei fascicoli atti, copie che non dovrebbero esserci o che possono essere viste e non estratte potremmo muovere l’intera comunità di magistrati. Abbiamo semplicemente un’estrazione di copia e da questo dovremmo fondarne una valutazione di incompatibilità ambientale del procuratore?”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Csm Lo Voi incompatibilità plenum servizi
Vedi anche
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza