Nessuna pista è esclusa per nell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola in provincia di Bergamo. Una di queste, almeno secondo alcune indiscrezioni, porterebbe a Scientology. Ma cos'è? E in cosa credono? "Scientology è una religione sviluppata da L. Ron Hubbard, che offre un preciso sentiero che conduce a una completa e sicura comprensione della vera natura spirituale dell’individuo e della sua relazione con se stesso, con la famiglia, con i gruppi, con l’umanità, con tutte le forme di vita, con l’universo materiale, con l’universo spirituale e con l’Essere Supremo", si legge sul sito scientology.it, versione italiana di scientology.org.

"Scientology s’indirizza allo spirito (non semplicemente al corpo o alla mente) e crede che l’uomo sia molto più che un prodotto del suo ambiente, o del suo patrimonio genetico" ed è "costituita da un corpo di conoscenza che deriva da alcune verità fondamentali. Le principali fra queste sono: L’uomo è un essere spirituale immortale. La sua esperienza si estende ben al di là di una singola vita. Le sue capacità sono illimitate, anche se non attualmente conosciute", si legge ancora. "Non è una religione dogmatica in cui i fedeli sono tenuti a credere a qualsiasi cosa - si sottolinea - Al contrario, la persona scopre da sé che i principi di Scientology sono veri tramite l’applicazione dei principi stessi e l’osservazione o sperimentandone i risultati. Gli obiettivi finali di Scientology sono la vera illuminazione spirituale e la libertà dell’individuo".

"La parola Scientology deriva dal latino scio che significa 'conoscere nel senso più completo del termine' e dal vocabolo greco logos ovvero 'studio di'. Significa sapere come sapere. Scientology è ulteriormente definita come 'lo studio e il modo di occuparsi dello spirito in relazione a se stesso, agli universi e ad altre forme di vita", scrivono sul sito aggiungendo: "Nonostante la vita moderna sembri proporci una serie pressoché infinita di complicazioni, Scientology sostiene che le soluzioni che se ne possono ricavare sono fondamentalmente semplici e alla portata di tutti. Difficoltà di comunicazione e nei rapporti interpersonali, precarietà, mancanza di fiducia in se stessi e disperazione: ognuno di noi ha, innato, il potenziale per liberarsi da queste e molte altre preoccupazioni. Scientology offre una via verso una maggiore libertà.

"Dalla formazione della prima Chiesa di Scientology nel 1954, la religione è cresciuta fino ad abbracciare il mondo intero. Oggi, più di 8.500 Chiese di Scientology, missioni, organizzazioni ad essa connesse e gruppi affiliati consegnano servizi di Scientology a milioni di persone in 165 paesi. E questi numeri sono in crescita costante, infatti, la presenza di Scientology in tutto il mondo sta crescendo più rapidamente ora di quanto non facesse in qualunque momento precedente della storia". Anche in Italia ci sono diverse chiese di Scientology (a Roma, Milano, Napoli).