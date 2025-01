Shoah, Moige: "Responsabilità della memoria per evitare il ripetersi di simili atrocità"

"La Shoah ci ricorda il dovere morale di educare i nostri figli ai valori del rispetto e della convivenza civile. Come genitori, abbiamo la responsabilità di trasmettere la memoria di questi eventi tragici per prevenire che simili atrocità si ripetano. Il Moige invita le famiglie a coltivare nei nostri figli l'empatia e il rifiuto di ogni forma di discriminazione. Incoraggiamo la partecipazione a eventi commemorativi, la lettura di testimonianze e discussioni aperte sui temi della tolleranza". Così Antonio Affinita, direttore generale del Moige, il movimento italiano genitori.

"La lotta contro ogni forma di odio, violenza e discriminazione è un impegno quotidiano nel fornire ai genitori ed ai minori gli strumenti necessari per affrontare questi temi in questa società complessa. Solo attraverso un'educazione basata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle diversità e delle opinioni altrui - conclude Affinita - possiamo costruire una società più giusta e inclusiva, dove le tragedie del passato non possano mai più ripetersi".