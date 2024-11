Allerta meteo in Sicilia dove oggi lunedì 11 novembre le scuole in alcuni comuni del catanese sono rimaste chiuse. La zona è flagellata da piogge e forti raffiche di vento. L'allerta è 'arancione' per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia e secondo il bollettino meteo della Protezione civile siciliana, potrebbe durare fino a domani martedì 12 novembre.

Il maltempo ha colpito la Sicilia già da diversi giorni (nel weekend, su Palermo, era già scattata un'allerta gialla per temporali) e sembra che continuerà ancora nel corso della settimana. Nella giornata di martedì 12 la Sicilia dovrebbe essere sotto l'influenza di un minaccioso vortice che porterà ancora piogge e temporali, coinvolgendo anche molte zone dell'isola.