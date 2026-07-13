Sicurezza: Curti (Verisure), 'la sicurezza evolve verso sistemi di intervento attivo'

"Se da un lato il mercato della sicurezza è in continua evoluzione, dall'altro resta costante l'importanza che gli italiani attribuiscono alla sicurezza domestica. Lo confermano anche i dati dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa, che realizziamo da diversi anni in collaborazione con il Censis e da cui emerge come, per il 90% degli italiani la sicurezza della propria abitazione rappresenti una priorità. Quasi il 60% teme il furto come primo reato, dato che riflette il valore che la casa continua a rappresentare per noi italiani: è qualcosa che va oltre un luogo fisico, ma uno spazio legato agli affetti e alla quotidianità. Proprio per questo la sicurezza si sta evolvendo orientandosi sempre di più verso soluzioni che non solo proteggano l'abitazione, ma che possano aiutare ed intervenire in caso di pericolo o di tentata intrusione". Sono le parole di Ilaria Curti, Marketing Director di Verisure Italia, in occasione della presentazione, organizzata a Roma, da parte di Verisure, del nuovo Allarme con Scudo Perimetrale, una soluzione pensata per estendere la protezione della casa anche agli spazi outdoor, sempre più vissuti come luoghi di quotidianità, relax e relazione.