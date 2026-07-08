Sicurezza: Gava (Mase), 'I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e territori'

"I nuovi Pai distrettuali mettono insieme il rischio franoso e il rischio idraulico. Programmazione e prevenzione sono fondamentali in un Paese come il nostro, dove il 94% dei Comuni è interessato dal dissesto idrogeologico. Al primo posto la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio". Lo ha dichiarato Vannia Gava, viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, durante la presentazione dei Pai di Aubac, svoltasi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.