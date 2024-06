Sicurezza privata, Mastrangelo nuovo presidente Anivp e Gravina tra 4 vicepresidenti

Si è tenuta oggi, presso la sede di Confcommercio a Roma, l’Assemblea Annuale dell’Anivp, il marchio storico della rappresentanza del comparto dei servizi di sicurezza privata, aderente Confedersicurezza. Nel corso della parte riservata agli associati si è proceduto al rinnovo delle cariche associative con l’elezione di Tullio Mastrangelo a nuovo presidente dell’associazione per il triennio 2024-2027. La squadra del nuovo presidente è composta da quattro Vice Presidenti, Fabrizio Favole, Marco Galliani, Giulio Gravina, Paolo Spollon.

Tullio Mastrangelo, attuale consigliere d’amministrazione di United Risk Management S.p.A, è stato Comandante e Direttore Centrale Polizia Locale e Sicurezza del Comune di Milano. Partecipa come esperto di sicurezza urbana e di risk management territoriale in numerose commissioni presso enti istituzionali. “Sono onorato di rappresentare il comparto dei servizi di sicurezza privata – ha commentato il nuovo Presidente dell’Anivp – un comparto che contribuisce in maniera importante a soddisfare il bisogno di sicurezza della collettività attraverso la tutela del patrimonio pubblico e privato. L’impegno dell’associazione verterà sostanzialmente su tre direttrici programmatiche – ha continuato Mastrangelo – asimmetria del mercato del lavoro, le semplificazioni amministrative e l’ampliamento dell’ambito d’intervento della vigilanza privata”.

“Sul primo aspetto occorrerà rendere più attraente la figura dell’addetto alla sicurezza magari con l’avvio di una campagna mediatica che metta in evidenza gli aspetti positivi dei servizi di sicurezza erogati dagli istituti di vigilanza, partendo appunto dall’identità della guardia giurata e dell’addetto ai servizi di sicurezza privati. Andrà favorita poi la digitalizzazione delle procedure amministrative che riguardano il settore e individuati nuovi ambiti d’intervento. Sotto quest’ultimo aspetto il compito dell’associazione sarà quello di porre in evidenza le buone pratiche già in essere in termini di partnership pubblico–privato nel settore dei servizi di sicurezza privata", ha concluso Mastrangelo.

Tra le novità in seno agli organi associativi l’ingresso di Giulio Gravina, nella Giunta di Presidenza con delega alle relazioni istituzionali: “Ringrazio il Presidente ed il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata e che mi onora, tanto più in una fase storica molto importante per il settore che può essere considerato a pieno titolo un pilastro attivo per la sicurezza della Nazione. Credo sia necessario un nuovo corso che possa dare uno spunto significativo di rinnovamento al modo di fare rappresentanza, recuperando la più ampia partecipazione degli operatori economici di settore e porre le condizioni di fatto per agevolare la rivisitazione della normativa di settore allo scopo di sostenere un ampliamento delle aree d’intervento dei servizi di sicurezza privata, a tutela di tutti i player, grandi e piccoli".

“Consolideremo il nuovo corso già avviato che focalizza l’attenzione oltre alla rappresentanza istituzionale e sindacale anche all’erogazione di servizi per il sostegno delle aziende, ponendo l’associazione come centro di opportunità per gli operatori economici di settore", ha commentato Marco Stratta, Segretario Generale di Anivp. “Tra le recenti iniziative, allo scopo di fronteggiare l’asimmetria tra domanda e offerta di lavoro che caratterizza il settore dei servizi di sicurezza privata, abbiamo lanciato il portale Job for Vigiles, la prima piattaforma settoriale dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro - continua Stratta - l’obiettivo è quello di continuare su questa strada individuando percorsi e nuove modalità per fare associazione e supportare le aziende nel business” – ha concluso Stratta.

Il comparto dei servizi di sicurezza, secondo i dati Istat considerato il codice ateco di riferimento, fattura 3 miliardi e mezzo, per più di 72.000 occupati. Le aziende sono circa 1.400, di cui meno di 430 sono quelle certificate ai sensi del D.M. n. 115/2014. Le guardie giurate decretate ai sensi del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) sono circa 40.000.