Immobili, il report sulle abitazioni di lusso

Engel & Völkers Italia, leader internazionale nel segmento real estate di pregio, ha presentato i risultati del primo 'Market report Italia 2025' dedicato al mercato immobiliare di lusso, realizzato grazie al supporto scientifico di Nomisma. Milano rimane il fulcro del mercato di pregio italiano, con aree come Brera e il Quadrilatero che raggiungono picchi di oltre 22.000 euro/mq per abitazioni ristrutturate al nuovo, con una media di 15.000 euro/mq nelle zone centrali. In Sardegna, Porto Cervo e Porto Rotondo sono le località più prestigiose, con prezzi tra 26.000 e 32.000 euro/mq.