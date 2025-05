Incontro oggi tra Papa Prevost e Jannik Sinner in Vaticano. Leone XIV - come si vede in un video diffuso dai media vaticani - ha accolto il campione del mondo di tennis in una sala dell’Aula Paolo VI.

“Piacere. Ieri sera ha vinto”, ha detto un informatissimo Pontefice a Sinner impegnato negli internazionali di Roma. “A Wimbledon - ha detto il Papa con ironia - mi lascerebbero giocare”, alludendo alla sua 'divisa' bianca. “La pallina, eccola. Se vuole giocare un po'...”, la ‘sfida’ di Sinner a Leone XIV. “Ma qua rompiamo qualcosa! Meglio di no”, ha risposto prontamente il Papa divertito. Presenti anche i genitori di Sinner, Hanspeter e Siglinde e il presidente della FITP, la Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi che ha regalato al Papa una tessera onoraria con il suo nome.