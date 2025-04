Sisal, Durante (Sisal): “Rete distributiva centrale per innovazione e futuro”

“La rete distributiva di Sisal ha avuto un ruolo strategico nell’evoluzione dell’azienda e il rapporto è sempre stato molto forte e solido, cambiando nel tempo. I punti vendita sono fondamentali per garantire ai prodotti Sisal un’accessibilità importante a milioni di consumatori, grazie alla grande capillarità sul territorio. Ma non solo, sono centrali anche per il contributo che danno all’innovazione e nel presentare nel modo migliore possibile i nuovi articoli sul mercato”. Così l’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, a margine dell’evento: “Un viaggio attraverso 80 anni di storia, innovazione e impegno con i nostri partner ricevitori”, tenutosi a Roma presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia.