È ufficialmente iniziata l'estate. Il solstizio ha avuto luogo questa mattina, alle 4.42 ora italiana, dando il via dal punto di vista astronomico alla nuova stagione.

Perché oggi è il giorno più lungo dell'anno

Oggi è quindi il giorno "più lungo dell'anno", ossia il giorno con più ore e minuti di luce di tutto l’anno solare. Oggi, sabato 21 giugno, ci saranno 15 ore e 15 minuti di luce, dal momento che il Sole è sorto alle 05.36 e tramonterà alle 20.51. Alle 13 il Sole ha raggiunto il punto di massima elevazione sull'orizzonte.

Cos'è il solstizio d'estate

Al solstizio estivo il Sole è sul punto più settentrionale del suo percorso annuo in cielo e raggiunge la massima altezza sull’orizzonte rimanendo visibile più a lungo. Il Sole per sei mesi dell'anno sale verso nord e per sei mesi scende a sud. Quando raggiunge la massima estensione, allora si dice che è al solstizio.

Perché l'estate non inizia sempre il 21 giugno

Equinozi e solstizi cambiano ogni anno, in base al moto della Terra intorno al Sole. Nello specifico quello di giugno cade il 20, il 21 o il 22 giugno. L’oscillazione di questa data come di quelle del solstizio s'inverno e dei due equinozi d'autunno e di primavera è una conseguenza della natura frazionaria della durata dell’anno tropico. Se la durata di un anno fosse esattamente pari a un multiplo intero della durata di un giorno, le stagioni seguirebbero un ciclo perfetto e ogni anno comincerebbero sempre lo stesso giorno, ma dal momento che un anno solare dura 365,2422 giorni cioè quasi un quarto di giorno di troppo, ogni quattro anni le stagioni accumulano un ritardo di circa un giorno. Questa è la ragione per cui ogni quattro anni aggiungiamo un giorno al calendario, il 29 febbraio, ed è anche il motivo per cui le date di solstizi ed equinozi variano.