Sostenibilità, Cresco Award: al via la decima edizione, premi ai Comuni più sostenibili e partecipativi

Compie dieci anni il bando "Cresco Award Città Sostenibili". L'iniziativa, sostenuta da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e in collaborazione con Anci e con il supporto di imprese leader impegnate nella sostenibilità, si rimette in pista per valorizzare l’impegno concreto degli enti locali italiani nello sviluppo sostenibile dei territori, in coerenza con gli obiettivi fissati dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il bando, valido fino al 29 settembre, è rivolto a Comuni, città metropolitane e Province, unioni e raggruppamenti di comuni, comunità montane. Gli enti possono candidare progetti già realizzati, in fase di attuazione o in sviluppo avanzato, che promuovano la sostenibilità in ambito ambientale, sociale o economico. Tutti i progetti presentati saranno pubblicati nella Biblioteca Mondo Cresco, piattaforma digitale creata per condividere e diffondere le buone pratiche amministrative a livello nazionale.

Per celebrare i dieci anni del premio, l’edizione 2025 prevede tre premi speciali: al Comune con il maggior numero di partecipazioni storiche, all’impresa più presente nelle varie edizioni e al progetto con il punteggio più alto sul coinvolgimento della comunità. A questi si aggiungono come ogni anno i premi per iniziative legate a mobilità sostenibile, economia circolare, inclusione, istruzione, innovazione e salute pubblica assegnati da 21 imprese associate a Fondazione Sodalitas: Alstom, Bureau Veritas Italia, Cellnex, Certiquality, Confida, Consulnet, FedEx, Industree Hub, Intesa Sanpaolo, Italgas, KPMG, Let’s Donation, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, SIAS, STMicroelectronics, UBS, Up2You, WISE Engineering. Le candidature potranno essere presentate online fino al 29 settembre 2025 al link: https://cresco.apply-idea360.com/it/page/cresco-2025.

Le proposte saranno valutate da una giuria indipendente, composta da esperti provenienti da Anci, Assolombarda, Centro Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Politecnico di Milano, SDA Bocconi, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi di Milano, che sarà presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano. I Premi Impresa, invece, saranno assegnati direttamente dalle aziende partner, a loro insindacabile giudizio. “Il Cresco Award è un laboratorio di innovazione sociale territoriale che in dieci anni ha coinvolto oltre 800 enti locali e premiato più di mille progetti. È uno strumento concreto per costruire città più inclusive, resilienti e sostenibili” è il commento di Giorgio Germani, Consigliere delegato di Fondazione Sodalitas.