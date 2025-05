L'accusa è di concorso in strage con Salvatore Calvaruso, il 19enne suo amico accusato per il triplice omicidio. In centinaia alla fiaccolata in centro a Palermo in ricordo dei tre giovani uccisi

Prima notte in carcere per Samuel Acquisto, il 18enne del quartiere Zen di Palermo fermato ieri dai Carabinieri con l'accusa di avere partecipato alla strage di Monreale costata la vita a 3 giovani. L'accusa è di concorso in strage con Salvatore Calvaruso, il 19enne suo amico accusato per il triplice omicidio. Acquisto, che si è consegnato dai carabinieri, ha ammesso che guidava la moto quando Calvaruso ha sparato, ma non ha riferito nulla su chi altri faceva parte del gruppo di palermitani quella notte del 27 aprile.

A incastrarlo sono stati alcuni testimoni che hanno raccontato ai carabinieri di averlo visto mentre incitava, sulla moto, Calvaruso a sparare "ad altezza d'uomo". Acquisto e Salvatore Calvaruso erano molto amici. Uscivano spesso insieme e postavano sui social diverse foto ma anche dei video. In un post di Acquisto con Calvaruso si legge: “Sempre uniti nel bene e nel male”. Mentre in un’altra scrive: “Sempre insieme fratello, non ti abbandono mai”. Tra oggi e domani Acquisto sarà interrogato dal gip.

In centinaia alla fiaccolata in centro

In centinaia hanno intanto partecipato ieri sera alla fiaccolata nel centro storico di Palermo in memoria dei tre giovani uccisi. Erano presenti le 17 parrocchie del centro storico e sei associazioni civiche, riunite per l’occasione dall’assessore alla Cultura e vicesindaco Giampiero Cannella. "Un’iniziativa pensata per lanciare un segnale dopo la strage e chiedere maggiore attenzione verso le periferie, dove – denunciano gli organizzatori – droga, coltelli e pistole sono sempre più facili da reperire. In strada, tra i fedeli, anche tanti giovani e operatori sociali, in rappresentanza dei comitati e delle realtà impegnate ogni giorno nei quartieri popolari".