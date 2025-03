Dopo 7 anni in carcere torna libero Luca Traini, il 36enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei, dicendo di voler vendicare la morte di Pamela Mastropietro. Lo riporta 'Cronache Maceratesi'.

Traini era stato condannato in via definitiva a 12 anni per strage aggravata dall’odio razziale. Il tribunale di Sorveglianza ora ha accolto la richiesta della difesa di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata dal difensore, l’avvocato Sergio Del Medico, secondo cui Traini "ha dimostrato una revisione critica in cui ha compreso l'enormità del gesto che ha compiuto e il danno e il dolore che ha causato. Ha mostrato impegno e passione in tutte le attività che gli sono state affidate in carcere. Intende anche risarcire le persone che ha ferito".