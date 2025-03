Il gup ha emesso la sentenza di non luogo a procedere con la formula 'perché il fatto non sussiste'

Virginia Raggi è stata prosciolta dall’accusa di falsa testimonianza in relazione alla sua deposizione nel processo sul nuovo stadio della Roma. Il gup ha emesso la sentenza di non luogo a procedere con la formula 'perché il fatto non sussiste' nei confronti dell'ex sindaca della Capitale, difesa dall'avvocato Alessandro Mancori. L'indagine dei carabinieri è stata coordinata dalla pm Giulia Guccione.